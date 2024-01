Wielkie emocje na lotnisku w Las Vegas. Turysta wygrał ponad milion dolarów

Nieodłącznymi elementami, kojarzącymi się z Las Vegas są wysokie drapacze chmur, palmy, świecące billboardy oraz kasyna, przepełnione automatami do gier. To ostatnie można znaleźć tuż po przyleceniu do miasta, bowiem już na lotnisku. "Kiedy lądujesz na lotnisku Harry'ego Reida - wiesz, że jesteś w Las Vegas. Kiedy widzisz i słyszysz dźwięki automatów do gier - wiesz, że jesteś w Las Vegas" - przyznał rzecznik lotniska, cytowany przez "Travel+Leisure".