WIELKIE OTWARCIE AQUALANTIS I 7 URODZINY ENERGYLANDII ZA NAMI

JESZCZE WIĘCEJ ZABAWY W NAJWIĘKSZYM PARKU ROZRYWKI W POLSCE

Otwarcie 6 strefy Energylandii to nic innego, jak zwiększenie miejsca do zabawy, i to o pokaźną ilość, bo aż 6 hektarów. Teraz Park Rozrywki w Zatorze ma, aż 43 hektary powierzchni. Nowa strefa to również nowe atrakcje, choć tych w Energylandii z pewnością nie brakuje, teraz odwiedzający goście mają do dyspozycji o 10 atrakcji więcej, czyli w sumie 105. Wśród nich znajdują się, aż 3 roller coastery, a w całym Parku ich liczba wynosi teraz, aż 18! Abyssus spodoba się miłośnikom ekstremalnych przejazdów, a Ekipa Light Explorers to gratka dla fanów rodzinnego spędzania czasu. Park nie zapomniał o najmłodszych gościach i w Aqualantis pojawiły się również atrakcje dla dzieci od 2 roku życia, aktualnie Eneryglandia dysponuje 23 takimi obiektami.