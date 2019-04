Wilk zjadł im psa. Nagłośnili sprawę i spadła na nich fala hejtu

Na Podkarpaciu w ostatnich dniach marca nagłośniono problem grasujących wilków. Podobno krzyżują się one z psami, tworząc niebezpieczne hybrydy. Pewni mieszkańcy Sanoka zgłosili, że ofiarą tych "bestii" padł ich pies, który zniknął z łańcucha. Został po nim tylko ogon…

Do zdarzenia miało dojść w nocy z 25 na 26 marca. Właściciele zgłosili sprawę do lokalnego lekarza weterynarii, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz do Straży Miejskiej. Przedstawiciele organów odpowiedzialnych podtrzymują decyzję o zgodzie na odstrzał rzekomych hybryd, które stanowią zagrożenie dla okolicznych mieszkańców i ich zwierzyny.