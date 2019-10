"Wiszący chodnik" nad przepaścią. Przyprawi cię o zawrót głowy

Góra Tianmen uważana jest za jedno z najpiękniejszych miejsc na świecie. Można tu zobaczyć Bramę do Nieba - najwyżej położoną grotę na naszej planecie, a także... przejść się nad przepaścią.

Góra Tianmen znajduje się w parku narodowym o tej samej nazwie, w prefekturze Zhangjiajie, w środkowych Chinach . Stanowi jedną z największych atrakcji prowincji Hunan, kryjąc prawdziwy cud natury. Brama do Nieba, ogromnej wielkości okno skalne, przyciąga co roku miliony turystów, spragnionych mistycznych przeżyć.

Na szczyt wiedzie niezwykła 11-kilometrowa droga o nazwie Tongtian, co oznacza Aleja prowadząca do Nieba. Ma 99 ostrych zakrętów, a różnica poziomów wynosi 1100 metrów! Jej budowa rozpoczęła się w 1998 roku i trwała 7 lat, pochłaniając ponad 13 milionów dolarów. Autobus (linia nr 5) kursuje co 5 minut, a podróż po morderczych zawijasach z pewnością dostarczy niezapomnianych przeżyć.