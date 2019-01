Wizz Air podnosi ceny za bagaż. Będzie znacznie drożej

Kolejny przewoźnik podnosi opłaty za bagaż. W ślady Ryanaira idzie Wizz Air. Szykują się spore podwyżki.

Cena minimalna nadania bagażu o wadze 10 kg zaczyna się od 9 euro (ok. 39 zł) (Shutterstock.com)

Do tej pory za mały bagaż nadawany o wymiarach 55x40x23 cm i wadze do 10 kg trzeba było zapłacić od 7 do 12 euro (od ok. 30 do 50 zł). Teraz cena minimalna zaczyna się od 9 euro (ok. 39 zł). Jest ona uzależniona od wagi, ale też daty wylotu.

W tzw. niskim sezonie za 10 kg walizkę będziemy musieli zapłacić od 9 do 24 euro (od ok. 39 do 103 zł), w sezonie wysokim – od 12 do 27 euro (od ok. 51 do 116 zł).

Fly4free.pl podaje, że inny cennik może obowiązywać w zależności od lotniska, z którego wylatujemy, nawet jeśli wybieramy się w tym samym kierunku i w jednakowym terminie.

Wzrosły również ceny bagażu nadawanego, ważącego do 20 kg. W tzw. sezonie niskim będziemy musieli zapłacić za niego od 15 do 44 euro (od ok. 64 do 189 zł), w sezonie wysokim – od 20 do 50 euro (od ok. 86 do 215 zł) za sztukę bagażu.

Cena usługi Wizz Priority pozostaje bez zmian.

Źródło: Fly4free.pl

