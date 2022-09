Wizz Air pojawi się na nowym, polskim lotnisku. Dokąd polecimy?

Już teraz z Międzynarodowego Portu Lotniczego w Bydgoszczy można udać się w rejs irlandzkimi liniami Ryanair, które oferują loty na dwa londyńskie lotniska - Stansted i Luton oraz do Dublina, Birmingham. Z końcem października pojawi się jeszcze kolejna trasa tego przewoźnika - do Bristolu. Z bydgoskiego lotniska startują również samoloty Polskich Linii Lotniczych LOT do Warszawy i Krakowa.