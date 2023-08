"Wszystko mają większe od nas i szybciej biegają". Niedźwiedzie czarne straszą w Connecticut

Zwykle nie są agresywne, ale…

Baribale uważane są za gatunek płochliwy, który stroni od ludzi i nie wykazuje wobec nich agresywnych zachowań. Są jednak wyjątki. Ogromne zwierzęta, samce, potrafią ważyć przeszło 400 kg i mają wielki apetyt. Zwłaszcza wiosną. Mądre baribale odkryły też, że tam gdzie są ludzie, zwykle jest jedzenie. Dlatego, podobnie jak dziki w Polsce, coraz częściej zapuszczają się do miast i miasteczek, by przeszukiwać śmietniki, a nawet wpraszać się do domów na posiłek.