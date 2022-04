Wybierasz się w góry? O tym bezwzględnie trzeba pamiętać

Turystyka górska wymaga uczciwości przede wszystkim w stosunku do siebie samego. Kiedy w połowie szlaku czujemy już duże zmęczenie, warto podjąć mądrą decyzję, że dzisiaj może już wystarczy i zawrócić do bazy. Góry są, były i raczej nigdzie się nie wybierają. Zawsze można do nich wrócić.