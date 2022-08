Wybrali się do hotelu Gołębiewski. "Grzyb na kaflach, pisuary zakryte workami na śmieci"

Nasza czytelniczka podczas pobytu w Karpaczu wybrała się do jednego z najnowszych hoteli sieci Gołębiewski, by w upalny dzień skorzystać z oferty basenowej. To, co zastała na miejscu, bardzo ją zdziwiło, niestety negatywnie. - Spodziewałam się fajnej zabawy, a pozostał niesmak - mówi pani Ola w rozmowie z WP.