Wyjątkowe miejsce w Polsce. Postanowiono wprowadzić zakaz

- Zakaz wędkowania na Zakrzówku to bardzo dobra decyzja Zarządu Zieleni Miejskiej i cieszymy się, że argumenty "Akcji dla Ziemi na Zakrzówku" zostały przyjęte z pełnym zrozumieniem - komentuje w rozmowie z "Gazetą Krakowską" Paweł Bystrowski, prezes stowarzyszenia "Akcja dla Ziemi na Zakrzówku". - Zachowamy naturalną ekosferę akwenu, a pamiętajmy, że duże, dorodne okazy ryb stanowią również atrakcję przyrodniczą, ale, co nie mniej ważne, zapewnimy bezpieczeństwo kąpiącym - płetwonurków i pływających długodystansowo - dodaje. Warto zaznaczyć, że w przeszłości mówiło się o przypadkach kiedy to osoby pływające, zaplątały się w żyłki wędkarzy.