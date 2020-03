Wyjazd na ferie. Jakie walizki zabrać dla siebie i dzieci?

Długie, piesze wędrówki po zaśnieżonych górach, lasach i dolinach to coś, czego nie możesz się już doczekać? A może jesteś aktywną duszą, która uwielbia zimowe szaleństwo na stoku i w związku z tym nie wyobrażasz sobie wyjazdu na ferie bez szusowania na nartach lub snowboardzie? Bez względu na to, gdzie w tym roku wybieracie się na zimowy wypoczynek, musisz dobrze zastanowić się nad tym, w co spakować wszystkie rzeczy potrzebne Wam podczas podróży. Jakie walizki na ferie sprawdzą się najlepiej? Kilka wskazówek znajdziesz w naszym artykule!

Wittchen (Materiały prasowe)

Walizki na ferie: walizki kabinowe

Zanim wyruszysz na ferie, dobrze zastanów się nad tym, w co spakujesz wszystkie swoje rzeczy. Jeśli czeka Was lot, jazda samochodem lub pociągiem, postaw na wysokiej klasy model od renomowanego producenta (np.https://www.wittchen.com/bagaz/walizki).

• Walizki na ferie – materiał

Na zimowy wyjazd najlepszym rozwiązaniem będzie pojemna i sztywna walizka, wykonana np. z ABS-u, polipropylenu lub polikarbonu, który skutecznie zabezpieczy delikatną zawartość bagażu przed ewentualnym zniszczeniem. Jeśli w Twojej walizce znajdować się będą głównie ubrania, w takim przypadku dobrym wyborem będzie także tzw. walizka miękka z elastycznego materiału (np. nylonu lub poliestru) – koniecznie z licznymi kieszeniami, w których zmieścisz mniejsze rzeczy takie, jak dodatkowa para ciepłych rękawiczek czy kosmetyczka.

• Walizki kabinowe – liczą się szczegóły

Jeśli zależy Ci na maksymalnej wygodzie w trakcie podróży, postaw na walizkę kabinową z lekkim, aluminiowym stelażem, wysuwaną rączką oraz kółkami, które ułatwią manewrowanie bagażem. Rewelacyjnie sprawdzi się także model wyposażony w uniwersalny zamek TSA, dzięki któremu służby celne będą mogły przy użyciu spoecjalnego klucza z łatwością otworzyć walizkę i przejrzeć jej zawartość, nie niszcząc przy tym zamka.

Wskazówka: na etapie poszukiwania odpowiedniej walizki na ferie, koniecznie zwróć uwagę na jej wagę. W lżejszej walizce bez problemu schowasz więcej rzeczy lub niezbędnych, ale cięższych akcesoriów.

• Walizki dla dzieci

Nie wyobrażasz sobie wyjazdu na ferie bez dzieci? Zadbaj o to, by one również miały swoje walizki! Producenci (np. https://www.wittchen.com/bagaz/walizki/walizki-dla-dzieci) oferują w tym zakresie wiele niebanalnych propozycji, które wyróżniają się nie tylko wysoką funkcjonalnością, ale również ciekawym i atrakcyjnym designem.

Podobnie jak w przypadku walizek kabinowych dla dorosłych, modele przeznaczone dla dzieci powinny mieć wysuwaną rączkę i wytrzymałe kółka, ułatwiające maluchowi samodzielne prowadzenie bagażu. Zanim spakujesz walizkę na ferie – przygotuj listę rzeczy

Aura na zewnątrz sprawiła, że zdecydowaliście się na zimowy wypoczynek w urokliwym i malowniczym miejscu z dala od domu? Zapowiada się wspaniała przygoda! Zanim jednak zdecydujecie się wyruszyć w podróż, koniecznie przemyślcie kwestię tego, co warto spakować do walizek. Zimowy wyjazd – zwłaszcza z dziećmi, wymaga rozsądnego podejścia do tematu. Przede wszystkim pamiętaj o tym, że podstawą pakowania się jest wcześniejsze planowanie i przewidywanie. Najprostszym, ale jednocześnie najskuteczniejszym sposobem, by dobrze przygotować się do wyjazdu, jest spisanie na kartce wszystkich potrzebnych rzeczy. Do swojej listy koniecznie dopisz małą apteczkę z podstawowymi lekarstwami i akcesoriami. Z pewnością w podróży przydadzą się:

• woda utleniona,

• plastry z opatrunkiem,

• jałowe opatrunki gazowe,

• bandaż elastyczny,

• tabletki przeciwbólowe,

• maść lub żel na stłuczenia, obrzęki i siniaki.

Dzięki tak wyposażonej apteczce będziecie dobrze przygotowani na prawdziwe zimowe szaleństwo!

• Ograniczenia w podróży

Jeśli planujecie lot samolotem, uwzględnijcie ograniczenia związane z bagażem. Pamiętajcie np. o tym, by ewentualne płyny przelać do opakowań o maksymalnej pojemności 100 ml. Koniecznie przestrzegajcie również ograniczeń związanych z wagą bagażu i wielkością walizki – dzięki temu unikniecie dopłat za nadbagaż i problemów przy odprawie.

Wskazówka : Roluj ubrania, które planujesz włożyć do swojej walizki kabinowej. Dzięki temu zajmą znacznie mniej miejsca, a Ty zyskasz dodatkową przestrzeń np. na pamiątki z podróży. • Wyjazd na ferie – jaką odzież spakować do walizki?

W trakcie ferii zimowych zdecydowanie najlepiej sprawdzą się uniwersalne, a zarazem ciepłe ubrania. Nie pakuj do walizki zbyt eleganckich czy ekstrawagancki rzeczy zwłaszcza, jeśli planujecie aktywnie spędzić najbliższe dni. Nie tylko z nich nie skorzystasz, ale też zajmiesz miejsce w walizce, które można byłoby przeznaczyć np. na dodatkowy sweter czy zapasową parę butów.