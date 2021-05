Wyjeżdżasz na urlop? Wypróbuj hydrożel i nie martw się o podlewanie swoich kwiatów

Najczęściej dostępne na rynku formy hydrożelu to proszek oraz granulat. Niektóre z nich posiadają już nawóz, w konsekwencji czego zaczynają uwalniać do gleby substancje pokarmowe bezpośrednio po zastosowaniu. Hydrożele różnią się między sobą poziomem chłonności wody, dlatego przed zakupem produktu powinniśmy dokładnie zapoznać się z jego właściwościami oraz dobrać go odpowiednio do podłoża, w jakim planujemy go zastosować. Zdecydowanie najlepiej sprawdzi się on na glebach lekkich i dobrze przepuszczalnych.