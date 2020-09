Artykuł sponsorowany

Wypoczynek na Kaszubach - idealny pomysł na rodzinny weekend

Polska złota jesień to piękna pora na wypoczynek. Warto odwiedzać miejsca, w których można podziwiać jej urok w pełni. To czas, gdy dni są coraz krótsze, jednak pogoda często dopisuje. Dla wielu osób to czas na urlop lub weekendowe naładowanie baterii. Jeśli należysz do tej grupy osób mamy propozycję. Szukając miejsc na rodzinny wypoczynek, warto zwrócić uwagę na Szymbark.

Dlaczego Szymbark jest wyjątkowy?

Jakie atrakcje czekają Cię podczas wypoczynku na Kaszubach?

Szymbark nie tylko dla rodzin. Dlaczego Szymbark jest wyjątkowy? Szymbark to wieś położona w województwie pomorskim. Znajduje się na terenie bardzo malowniczej części Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, zwanej potocznie Szwajcarią Kaszubską. Nazwa ta wzięła się zapewne z tego, że obszar leży w paśmie Wzgórz Szymbarskich, w których znajduje się najwyższe wzniesienie Niżu Polskiego - Wieżyca. Na południe od wsi znajduje się miejsce, dzięki któremu ten urokliwy region nabrał jeszcze więcej wartości dla odwiedzających go turystów. To Centrum Edukacji i Promocji Regionu. W jego skład wchodzi wspaniały skansen Szymbark. CEPR to miejsce, w którym warto spędzić rodzinny weekend. Oferuje wiele ciekawych atrakcji. Jakie atrakcje czekają Cię podczas wypoczynku na Kaszubach? Centrum Edukacji i Promocji Regionu przygotowało dla Ciebie i Twojej rodziny wspaniały 3 gwiazdkowy Hotel Szymbark, w którym odpoczniesz po całodziennym korzystaniu z licznych atrakcji. Możesz m.in.: Zobaczyć najdłuższą deskę świata mającą ponad 46 metrów długości. Podkreśla zamiłowanie i bliskość Kaszubów do drewna - ich głównego budulca. Deska została żartobliwie okrzyknięta dziewiątym cudem kaszubskim.

Statua Świętowida Kaszubskiego, która wita nowoprzybyłych na tereny CEPR. Ma kształt obróconego drzewa. To symbol wiary starosłowiańskiej, panującej na terenach naszego kraju przed pojawieniem się chrześcijaństwa. Do tej pory przetrwały obrządki związane z kultem boga Świętowida (Świętowita). Są to między innymi sobótki czy szukanie kwiatu paproci.

Dom Harcerza, który był jednym z największych budynków zbudowanych z inicjatywy YMCA. Został przeniesiony z ośrodka w Wieżycy-Kolanie. Był przeznaczony do rozbiórki, jednak udało się uratować część elementów i zrekonstruować budynek.

Muzeum Gospodarstwa Domowego, w którym zobaczysz wszelkiego rodzaju narzędzia rolnicze, furmańskie, kołodziejskie, ciesielskie, medyczne czy domowe.

Replika dworku szlacheckiego z miejscowości Salino leżącej niedaleko Wejherowa. Przed wojną było ponad 16 000 tego typu dworków w naszym kraju. Niestety większość dworów, będących symbolem polski szlacheckiej, została zniszczona. W obecnych czasach pozostało ich około 200. To symbol polskiej kultury i tradycji, a także budownictwa.

Dom Powstańca z Adampola, który został sprowadzony z Turcji. To dar tamtejszych polaków, potomków polskich osadników wojskowych. Polska osada powstała 1842 roku, a nazwę nosi na cześć swojego założyciela - księcia Adama Czartoryskiego.

Kościółek pod wezwaniem św. Rafała Kalinowskiego to obiekt istotny dla uczczenia pamięci polskiego Sybiru. W jego wnętrzu znajdują się między innymi: belka z Kołymy z pozostałościami drutu kolczastego, elementy bunkra Gryfitów, 180-letnie ławki z sanktuarium Matki Bożej Królowej Kaszub z Sianowa, beli z Jasnej Góry, liczne pamiątkowe kamienie (np. kamień z fundamentów siedziby Mieszka I w Ostrowie Tumskim). Dom do góry nogami, który ma symbolizować upadek komunizmu.

Największy fortepian świata

Kaszubski Świat Bajek stworzony z myślą o najmłodszych odwiedzających. To miejsce pełne magii, w którym dzieci posłuchają znanych bajek w towarzystwie pięknej multimedialnej oprawy. Szymbark nie tylko dla rodzin Restauracja Hotel Szymbark to wspaniałe miejsce na odpoczynek nie tylko dla rodziców z dziećmi. Jeśli szukasz miejsca do odpoczynku z ukochaną osobą lub organizacji spotkania towarzyskiego Szymbark jest idealnym miesjcem dla Ciebie. Miłe i spokojne chwile spędzisz w jedynym takim spa kaszubskim. Łaźnie piwne dają nie tylko ukojenie dla zmęczonego ciała, ale regenerują także i ducha. Podczas kąpieli z suszem piwnym zadbasz m.in. o swoją skórę i włosy. Chmiel działa kojąco dla ducha oraz leczniczo na skórę dotkniętą różnymi dolegliwościami. Ma działanie antybakteryjne i antygrzybicze. Słód odżywia skórę, a dzięki wysokiej zawartości polifenoli zapobiega przedwczesnemu starzeniu się skóry. Drożdże piwowarskie mają działanie wygładzające i ujędrniające. Restauracja „Gościniec pod Wielką Deską” oferuje gościom specjały lokalnej kuchni, a także kuchni polskiej, jednak okraszonych nutką nowości. Sprawia to, że możemy spróbować znanych nam dań w nowoczesnej odsłonie. Menu restauracji w Szymbarku zmienia się wraz z porami roku, dzięki czemu do przygotowywania potraw, używane są sezonowe i świeże lokalne produkty. Hotel oferuje także organizację wesel na najwyższym możliwym poziomie. Klimatyczne wnętrza, piękna okolica, własne zaplecze i opieka licencjonowanej Konsultantki Ślubnej sprawiają, że Para Młoda będzie zachwycona. Na terenie Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku znajduje się także lokalny browar, w którym warzone jest piwo rzemieślnicze. Powstają tutaj trunki o znakomitych walorach smakowych i doskonałym aromacie. Są niepasteryzowane i niefiltrowane, co jeszcze bardziej podkręca ich smak.

