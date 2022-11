Wyprawa w teren – czym najlepiej się na nią wybrać?

Skuteczny napęd na cztery koła – podstawowa cecha samochodów wyprawowych

Samochód wyprawowy to oczywiście terenówka, która ma do dyspozycji zarówno napęd 4x4, jak i geometrię zawieszenia zdolną do jazdy w bardzo nierównych i górzystych okolicznościach przyrody. Dlatego wybór modelu należy ograniczyć do najbardziej uznanych modeli, które od dawna służą zdobywaniu świata.