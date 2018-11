Wyrzucili pilota, bo wpadał w panikę przed lataniem. "Niesprawiedliwie zwolniony"

Angielski sąd pracy stanął po stronie Matthew Guesta. Pilot wniósł pozew, bo poczuł się niesprawiedliwie potraktowany.

Problemy pilota zaczęły się w grudniu 2014 roku. Został wtedy przeniesiony do bazy w Birmingham. Skierowano go do obsługi odrzutowców Embraer E-Jets. Wcześniej przez 7 lat latał na mniejszych Bombardierach Dash 8 Q400 na zdecydowanie krótszych trasach. Dłuższe rejsy zaczęły napawać go ogromnym strachem.

Mężczyzna opowiadał przed sądem o locie do Florencji. Opisał go jako bardzo nieprzyjemne doświadczenie. Pilot poczuł się bardzo źle, dostał silnych zawrotów głowy. Kilka dni później, gdy zbliżał się do lotniska, miał wrażenie "zbliżającej się zagłady". Wpadł w ogromną panikę, czuł skurcze w żołądku. Nie wsiadł do samolotu. Powiadomił, że jest chory i wrócił do domu.