Wyśpisz się lepiej niż w domu. Na co warto zwrócić uwagę podczas zakupu namiotu?

Namiot to pomieszczenie, które w czasie wakacyjnego wyjazdu zastąpi nasz dom. A w razie zmiany miejsca pobytu stanie się mobilnym hotelem. Jak wybrać dla siebie odpowiedni model i na jakie parametry warto zwrócić uwagę? Ten poradnik wyjaśni wszelkie wątpliwości.

Biwakowanie to okazja do spędzenia czasu z bliskimi, nawiązania kontaktu z przyrodą i odkrycia zupełnie nowych miejsc. Wreszcie możemy jeść przy ognisku i organizować piesze wycieczki, a przy tym nie jesteśmy zależni od przewodnika czy ustalonych godzin posiłków. Kemping daje nam wolność, a jednocześnie zapewnia wygody, jakich oczekiwalibyśmy, mieszkając w hotelu. Jak wybrać dla siebie odpowiedni namiot? Wbrew pozorom nie jest to łatwe zadanie. Zanim zdecydujemy się na zakup konkretnego modelu, weźmy pod uwagę kilka istotnych kwestii.

Ile osób będzie spało w namiocie?

Pierwszą rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę przed zakupem namiotu, jest jego wielkość. W ofertach producentów znajdziemy zarówno namioty jednoosobowe, jak i rodzinne z sypialnią. Przy kilkudniowych wędrówkach często polecane są namioty o niewielkich gabarytach, poręczne i zdolne pomieścić jedną osobę więcej. Wtedy bez problemu można się wyspać, bo zostaje sporo miejsca na bagaż. Warto sprawdzić, czy namiot wyposażony jest w absydę (przedsionek), w którym można przechowywać plecaki oraz inne niezbędne rzeczy.

Jeżeli planujemy zabrać ukochaną osobę na romantyczny weekend, najlepszym rozwiązaniem będzie namiot 2- lub 3-osobowy z sypialnią i wygodnym materacem. Z kolei dla rodziny z dziećmi idealną opcją będzie model 4-osobowy z sypialnią i przedsionkiem, w którym znajdzie się miejsce na bagaże lub miniplac zabaw dla pociech. W razie wakacji w większym gronie, zamiast rozkładać kilka namiotów, wybierzmy jeden duży, np. 8-osobowy z czterema sypialniami zapewniającymi komfort każdemu z członków eskapady.

Gdzie i jak chcemy wypoczywać?

To może być krótki wypad na rowerze z plecakiem i menażką albo dwutygodniowy wypoczynek z dziećmi pluskającymi się w wodzie. Bez względu na miejsce i sposób spędzania czasu, każdemu z nas zależy na komforcie i byciu mobilnym. Dlaczego to ważne? Bo nagle może okazać się, że do zwiedzania jest znacznie więcej niż zakładał nasz plan, a wtedy trzeba będzie szybko złożyć namiot i ruszyć w kolejne miejsce. W takiej sytuacji o wiele lepiej mieszkać w namiocie, który jest kompaktowy i nie stanowi problemu przy rozkładaniu.

Najbardziej popularne są namioty w kształcie igloo – ich pałąki zwężają się ku górze, tworząc kopułę. Dostępne w sklepach Decathlon modele Fresh & Black mają konstrukcję samonośną – rozkładają się w kilka minut i nie wymagają korzystania ze szpilek ani śledzi. Można je rozstawić w dowolnym miejscu i równie łatwo przenieść, bez skomplikowanego demontażu. Biwakując na polu namiotowym w nadmorskiej miejscowości, możemy zabrać ze sobą również podręczną budkę turystyczną, która będzie dodatkowym schronieniem. To rozwiązanie w sam raz dla dzieci, które lubią bawić się na plaży, a jednocześnie potrzebują ochrony przed wiatrem, zimnym piaskiem i promieniami UV.

A co z ochroną przed trudnymi warunkami?

Dobry namiot to taki, który zapewni nam radosne wspomnienia z wakacji, nawet mimo kiepskiej pogody czy uciążliwych owadów. Nowoczesne namioty Air Second 4.1 F&B mają siatkowe okienka, które zapewniają odpowiednią wentylację i chronią pomieszczenie przed komarami. Dzięki temu nie musimy martwić się, że włączenie lamp biwakowych przyciągnie latające szkodniki. A jeśli po zgaszeniu światła będziemy chcieli porządnie się wyspać, tkanina Black zapewni nam odpowiednie zaciemnienie w sypialniach. W ciągu dnia natomiast nie trzeba martwić się o to, że w namiocie będzie zbyt gorąco – tkanina Fresh chroni jego wnętrze przed nagrzewaniem.

Jadąc na biwak, trzeba być przygotowanym nie tylko na ostre słońce, ale także na ewentualny deszcz lub wiatr. W takim przypadku warto kupić taki namiot, pod którym kaprysy matki natury nie będą zagrażać naszemu bezpieczeństwu. Bierzmy pod uwagę wyłącznie te modele, które zostały przetestowane w trudnych warunkach pogodowych.

Producenci namiotów zazwyczaj podają wysokość słupa wody, jakiemu jest w stanie dać odpór testowana tkanina. Im wyższa liczba, tym większa szansa, że namiot nie będzie przeciekał nawet podczas gwałtownej ulewy. Na przykład namiot F&B został poddany testom w tropikach – jego odporność na wodę to 200 l wody/godz./m kw. Do tego przeszedł test w tunelu aerodynamicznym, co pokazało, że jest wytrzymały nawet w czasie silnego wiatru.

Wciąż mamy wątpliwości, czy wybrać się pod namiot? Jeśli tak, pamiętajmy, że korzystają z nich nie tylko zdobywcy górskich szczytów, ale także wytrawni globtroterzy przemierzający świat – od Azji po Amerykę Południową. My na razie, z racji obecnej sytuacji, proponujemy polskie krainy, ale wszystko przed wami. Pobyt na Mazurach, w Tatrach czy nad Bałtykiem może okazać się równie ekscytujący, co wyprawa za granicę. Albo stanie się początkiem biwakowych wojaży, które zachęcą do kolejnych, jeszcze dalszych poszukiwań.