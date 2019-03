Wyspy Cooka planują zmienić nazwę. Obecna nie podoba się mieszkańcom

Mikroskopijne państwo w południowej części Pacyfiku prawdopodobnie zmieni niebawem nazwę. Jego obywatele chcą zerwać ze skojarzeniami kolonialnymi i wrócić do tradycji przodków. Mają już konkretne propozycje.

Premier Mark Brown poparł ideę powrotu do tradycyjnej nazwy. Rozważono już niemal 60 propozycji. Wśród nich znalazły się Rangiaroa, co znaczy "Miłość z Nieba" oraz Raroatua, czyli "Bóg nad nami". Nawiązuje to do historycznych przesłanek Polinezji.