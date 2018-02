Kanary w atrakcyjnej cenie? Tym razem znaleźliśmy wycieczki na Wyspy Kanaryjskie nawet do 38% taniej od ofert wyjściowych. Gorąco polecamy Lanzarote, Fuerteventurę oraz Gran Canarię na tygodniowy wypoczynek już w marcu i to sporo taniej!

Lanzarote – królowa ognia

Na Wyspy Kanaryjskie dostaniemy się z Polski zazwyczaj z lotniska Chopina w Warszawie bądź z portu lotniczego w Katowicach. Maksymalna długość lotu nie przekracza 5,5 godziny. Wulkaniczna wyspa ognia Lanzarote usytuowana jest najbliżej wybrzeży Afryki, jest więc najgorętsza z całego archipelagu Wysp Kanaryjskich. W marcu na Lanzarote z pewnością nie zmarzniemy. 25 st. C w dzień i 18 st. C nocą towarzyszy czysta woda o temperaturze 18. st. C.