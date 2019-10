Wyspy świata najgęściej zaludnione. Wśród nich turystyczne hity

Są szczelnie zabudowane i gęsto zaludnione. Zamiast rajskiego klimatu panuje tu zgiełk, a wieżowce w niczym nie ustępują największym metropoliom. Oto najgęściej zaludnione wyspy na świecie.

Male to najbardziej zaludnione miejsce Malediwów (Shutterstock.com)

Santa Cruz del Islote znajduje się na Morzu Karaibskim, ok. 20 km od wybrzeża Kolumbii. Jej powierzchnia wynosi jedynie 0,012 km kw., mimo to jest szczelnie zabudowana. Na wysepce jest ok. 100 budynków, w których mieszka aż 1200 osób! Ten spektakularny wynik daje jej tytuł najgęściej zaludnionej wyspy świata. Gęstość zaludnienia to 103917 osób na km kw.

Do najgęściej zaludnionych wysp na świecie należy także Ap Lei Chau w Hongkongu. Na powierzchni 1,4 km kw. znajdują się wieżowce wypełnione mieszkaniami oraz centra handlowe z outletami. Z wyspą Hongkong połączona jest mostem.

Trzeba wspomnieć także o wyspie Migingo. Znajduje się na Jeziorze Wiktorii, którego wody podzielone są między trzy państwa: Kenię, Ugandę i Tanzanię. Sama wyspa leży po stronie kenijskiej, ale prawa do niej rości sobie także Uganda. Trudno w to uwierzyć, ale na powierzchni jedynie 2000 m kw. znajdziemy kilkanaście barów, restauracje, kościół, a nawet domy publiczne. Co ciekawe, latryny są tylko dwie.

Orgomą gęstość zaludnienia ma także wyspa w zachodnim Senegalu, położona na atlantyckim wybrzeżu Petite Cote, którą w całości wypełnia miejscowość Fadiouth.

Połączona jest drewnianym mostem ze znajdującą się na stałym lądzie wioską Joal. Stanowią one jedną z atrakcji turystycznych Senegalu. Wysepka, na której znajduje się Fadiouth, zbudowana jest z muszli ostryg i małży. Wyściełają one także ulice i znajdują się w ścianach domów.

Malediwy, jeden z najpiękniejszych archipelagów na świecie, składa się z około 1200 wysepek. Do atrakcji, poza wspaniałymi plażami i urozmaiconym dnem morskim, należy też stolica kraju - Male, która stanowi najbardziej zaludnione miejsce Malediwów. Choć wyspa, na której leży, jest tak jak pozostałe bardzo płaska, jej teren szczelnie wypełniają kolorowe budynki i drapacze chmur. Gęstość zaludnienia: 47416 osób na km kw.

Z kolei Ebeye to najgęściej zaludniona wyspa atolu Kwajalein, który należy do Wysp Marshalla. Na powierzchni 0,36 km kw. żyje tutaj ok. 15000 osób! Warunki są fatalne - brakuje wody pitnej, szkół czy szpitali, dlatego Ebeye nazywa się "slumsem Pacyfiku". Na dodatek ponad 50 proc. populacji to dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia. Niedostatek szkół czy szpitali jeszcze bardziej pogarsza sytuację, a dzieci wychowują się na ulicy. Nic dziwnego, że o Ebeye mówi się często także "getto Pacyfiku". Gęstość zaludnienia: 41667 osób na km kw.

