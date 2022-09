Wywołaj zdjęcia z wakacji w promocyjnej cenie. Sprawdź

Pozostają jeszcze fotki, które utrwaliły ważne chwile – rejs statkiem, wizyta w muzeum, zdobycie szczytu, pamiątkowa fotka przy słynnej atrakcji turystycznej itp. Jest tylko jeden warunek – zdjęcia muszą nam się podobać. Odrzucamy wszystkie te, na których źle wyszliśmy. W końcu wywołujemy nie po to, by trzymać je na dnie szuflady, ale by móc je pokazywać rodzinie i przyjaciołom.