Wzrosty w turystyce. Polacy zdecydowanie stawiają na wypoczynek w Polsce

W kwietniu przyszło nam mierzyć się z nową sytuacją oraz wyzwaniami, jakich się nie spodziewaliśmy. Przez cały miesiąc obiekty noclegowe nie mogły świadczyć usług w ramach najmu krótkoterminowego. Wyjątek stanowiły oferty kierowane do służb medycznych oraz osób przebywających na kwarantannie.

- W odpowiedzi na to przygotowaliśmy m.in. nowe kategorie ofert specjalnych, które łączyły kwaterodawców z ludźmi potrzebującymi noclegów na nowych zasadach. Ważnym elementem wsparcia był również pakiet pomocy dla wszystkich klientów - mówi Kamila Miciuła z portalu Nocowanie.pl.

Wyniki PBI / Gemius za kwiecień 2020

O tym, że działania te były potrzebne, świadczy fakt, iż w kwietniu 2020 r. serwisy Nocowanie.pl oraz eholiday.pl odnotowały łącznie ponad 1,2 mln użytkowników. To świetny wynik nie tylko na tle polskich portali turystycznych. W kwietniu oba serwisy wyprzedziły potentata, jakim do tej pory był Booking.com.

Potwierdza to również, że turyści wolą coraz bardziej korzystać z polskich portali niż z zagranicznych. Serwisy takie jak airbnb, kayak czy trivago w kwietniu z ruchem poniżej progu, więc znalazły się poza rankingiem. W przypadku wyników dotyczących wyłącznie Nocowanie.pl, jest się czym pochwalić. Portal utrzymuje się na pozycji lidera wśród stron o tematyce turystycznej. Nawet w dobie dużego kryzysu spowodowanego pandemią, udało się ją utrzymać.

Wakacje 2020 - Polacy chcą je w naszym kraju

Wyniki badania Megapanel PBI / Gemius z kwietnia 2020 r. to nie przypadek. Już w połowie maja Nocowanie.pl odnotowało dwukrotnie wyższy ruch niż w analogicznym czasie rok temu. Przyrost użytkowników wyniósł 184 proc. i wysłali oni do obiektów o 143 proc. więcej zapytań w porównaniu do poprzednich miesięcy.