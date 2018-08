Z kamerą nad miastem. Widoerelacja z przejażdżki gdańskim "London Eye"

AmberSky Gdańsk to jedna z najpopularniejszych gdańskich atrakcji ostatnich sezonów. Koła widokowe od lat cieszą turystów w Paryżu, Londynie czy Chicago, a teraz także w Trójmieście. Wybraliśmy się tam dziś z kamerą, by pokazać wam przepiękną panoramę Gdańska.



AmberSky - po raz pierwszy ustawiono nad Motławą podczas Jarmarku św. Dominika w 2014 roku. Mieszkańcy i turyści od razu je pokochali. Trzeba przyznać, że luksusowo prezentuje się na tle wciąż rozbudowującego się miasta. Z jednym wyjątkiem – w ubiegłym roku pracownicy obiektów znajdujących się tuż u podstaw koła narzekali na nieustannie rozbrzmiewające dźwięki "archaicznej muzyki”, która rzekomo dawała wytchnienie tylko w okresie świątecznym, kiedy to obsługa koła postanowiła zmienić repertuar na bardziej "klimatyczny”. Niemniej jednak widok z Ambersky Gdańsk rekompensuje wszystko, co można uznać za mankamenty samej konstrukcji. Kto z was jeszcze nie był?