Zaczarowane miasto. Pomysłowy jarmark świąteczny w Wilnie

Grzane wino, aromat przypraw korzennych w towarzystwie świątecznych piosenek. W grudniu koniecznie pojedź do Wilna na niezwykły jarmark świąteczny. Czołówka w rankingu europejskim.

Także tu postawiono choinkę. Co prawda nie tak dużą jak ta na placu Katedralnym, ale również pięknie oświetloną. Dookoła znajdują się przeszklone budki, które wyglądem przypominają bombki. Jedne są gastronomiczne, drugie – z upominkami świątecznymi. To także miejsce, w którym trzymając w ręku grzaniec, kupimy biżuterię z litewskiego bursztynu.

W jednej z nowoczesnych restauracji "Quennsberry" mieszczącej się przy ul. Didzioji dowiedziałam się, że większość świątecznego oświetlenia w Wilnie zrobiona jest z….fusów po kawie. Dlatego przy wejściu stoją specjalne kosze, do których się je wrzuca. W czasach, kiedy odchodzimy od plastikowych słomek, to świetna inicjatywa ekologiczna.

Wilno jest bliżej niż myślisz. Z Warszawy do Wilna jest niecałe 500 km, a lot trwa godzinę. Czy to nie kolejny powód, aby poczuć na własnej skórze świąteczny klimat? Tradycja jarmarków bożonarodzeniowych w stolicy Litwy zrodziła się stosunkowo niedawno, ale szybko wpasowała się w klimat świąt. Na kiermasze odbywające się na głównych placach miasta warto wybrać się ze znajomymi lub rodziną. Wasze pociechy będą zachwycone. Dzieciaki poczują się jak w zaczarowanej baśni Andersena. Każdy gość znajdzie coś bliskiemu sercu. Chodząc od stoiska do stoiska, patrząc na ludzi kupujących prezenty czy kosztujących zimowych smakołyków. Place oraz wileńskie zakamarki przez cały grudzień są rozświetlone i zachęcają, by spacerować, smakować i rozkoszować się bożonarodzeniowym klimatem.