Zagadkowa tablica rejestracyjna auta arcyksięcia Ferdynanda

Historycy żartują, że cyfry na tablicy rejestracyjnej przepowiedziały datę zakończenia I wojny światowej. Śmierć w zamachu arcyksięcia Ferdynanda była pretekstem do wybuchu czteroletnich krwawych walk.

Po raz pierwszy podobieństwo zauważył historyk Brian Presland w 2004 roku. Gościł wtedy w wiedeńskim Muzeum Historii Wojska, gdzie eksponowany jest samochód arcyksięcia Ferdynanda. Gdy zwrócił na to uwagę jednego z towarzyszących mu dyrektorów austriackiej placówki, ten przyznał rację, nie mogą uwierzyć, iż nikt wcześniej tego nie dostrzegł.

Odczytana w ten sposób tablica wskazuje 11 listopada 1918 roku. Czyli dzień zakończenia I wojny światowej. To, rzecz jasna, tylko żart historyków, jednak - jak podkreślają - pozwala lepiej zapamiętać ważne szczegóły dotyczące Wielkiej Wojny.

Arcyksiążę Ferdynand zginął 28 czerwca 1918 roku w Sarajewie. Jechał z żoną samochodem, by odwiedzić w szpitalu rannych we wcześniejszym wybuchu bomby. Była przeznaczona dla niego, jednak zdołał ujść cało. Drugiego zamachu tego samego dnia już nie przeżył. Zginął zastrzelony w aucie przez serbskiego nacjonalistę należącego do organizacji "Czarna ręka".