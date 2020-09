Zakaz lotów. Jest nowy projekt rozporządzenia. Zaskoczenie

Zgodnie z tym, co czytamy w nowym projekcie rozporządzenia, zakazem lotów mają być objęte kraje, w których współczynnik liczby zachorowań na COVID-19 na 100 tys. mieszkańców przekracza 90. To ważna zmiana, bo do tej pory na listę trafiały kraje, gdzie współczynnik ten przekraczał 60.

Zakaz lotów - nowy projekt rozporządzenia

"Projekt przewiduje wprowadzenie zakazu wykonywania, na lotniskach wpisanych do rejestru lotnisk cywilnych i lądowiskach wpisanych do ewidencji lądowisk, lądowania przewożących pasażerów cywilnych statków powietrznych wykonujących loty międzynarodowe z lotnisk położonych na terytorium państw, w których współczynnik w zakresie 14-dniowej skumulowanej liczby zachorowań na COVID-19 na 100 000 osób co do zasady przekracza 90, w oparciu o dane publikowane przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (European Centre for Disease Prevention and Control)" - czytamy w projekcie, który dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej KPRM.