Zakaz seksu pozamałżeńskiego w Indonezji. Polska ambasada uspakaja turystów

W indonezyjskim parlamencie pojawił się projekt ustawy zakazującej seksu pozamałżeńskiego. W związku z tym, w internecie zaczęło pojawiać się wiele sprzecznych informacji. Jednak ambasada RP w Dżakarcie odpowiedziała na nasze pytania, rozwiewając wszelkie wątpliwości.

Jednak przepis, który karałby za spółkowanie bez ślubu, jest jednym z wielu we wprowadzanym nowym kodeksie karnym. Według jego pomysłodawców, dotychczasowe przepisy są nieprzystosowane do realiów dzisiejszej Indonezji. Wiele z nich bowiem pochodzi jeszcze z czasów, gdy kraj znajdował się pod panowaniem Holendrów.

Nowe prawo dopuściłoby do większej dyskryminacji osób LGBT, a także osłabiłoby prawa kobiet. Aborcja, która teraz dozwolona jest w wyjątkowych przypadkach, w nowym kodeksie karnym miałaby być karana pięcioma latami więzienia.

Dodatkowo warto wspomnieć o karze, jaką wymierzono w prowincji Aceh . Grupie sześciu kobiet i mężczyzn zadano publicznie 20 batów. Była to kara za uprawianie seksu poza związkiem małżeńskim. Kat, który wymierzał lokalną sprawiedliwość, kontynuował swoje zadanie nie zważając, że jedna z kobiet zemdlała i upadła na ziemię.

Projekt kodeksu karnego, który znajduje się obecnie w parlamencie, również zakazuje uprawiania miłości bez ślubu, jednakże ambasada RP w Dżakarcie uspokaja w przekazanej nam wiadomości, że "projekt ustawy nie przewidywał kar cielesnych" – przekazali nam pracownicy ambasady. – "Przewidziana kara za seks pozamałżeński miała wynosić do 1 roku pozbawienia wolności albo grzywnę do 10 mln rupii indonezyjskich (ok. 2800 zł)".