Zaległy urlop. Świetny pomysł czy problem?

40 dni urlopu do wykorzystania w 2018 roku. Brzmi jak absurd, ale to "problem" sporej grupy Polaków, którzy zachomikowali przysługujący im urlopu w roku ubiegłym. Mogą się dziwić, gdy pracodawca wyśle ich na przymusowy wypoczynek. Prawdziwe zamieszanie może nastąpić jednak w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy, jeśli w życie wejdzie nowy kodeks pracy.

Przepisy mówią, że urlop wypoczynkowy to coroczny, płatny i nieprzerwany okres odpoczynku od świadczenia pracy. Może być udzielany w częściach, jednak przynajmniej jedna z nich powinna wynosić co najmniej 14 dni. Służy regeneracji i nabraniu sił do dalszego wykonywania obowiązków. Nie można się go zrzec czy przekazać innej osobie. Jednak są pracownicy, którzy potrafią przez cały rok nie wykorzystać nawet jednego przysługującego im dnia wolnego, bo np. w kolejnym roku chcą wyjechać w długą podróż. Niestety później mogą mieć problem.