Zamek-pechowiec. Nieznana perła Mazur

Barciany - charakterne plemię Bartów

W tym momencie historycznym warto się na chwilę zatrzymać. Prusowie, którzy żyli na tym terenie, zanim nastali na nim Krzyżacy, to plemię Bartów. Ich krainę nazywano Barcją. Był to bardzo charakterny naród, bowiem od samego początku nie mógł pogodzić się z zakonnikami, którzy nie dość, że zagrabili dobra Bartów, to jeszcze próbowali zmusić ich do niewolniczej pracy na rzecz zakonu.