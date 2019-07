Zamiast bagażu kanapka. Innowacyjne pomysły azerskich linii lotniczych

Buta Airways wprowadziło najtańszą taryfę, w której na pokład nie można zabrać ze sobą bagażu podręcznego. Można za to mieć przy sobie np. bukiet kwiatów. W cenie biletu pasażerowie otrzymują od przewoźnika darmowe kanapki.

Taryfa Budget tej linii nie przewiduje nawet miejsca na bagaż podręczny. A zatem pasażerom sprzedaje się wyłącznie miejsce siedzące. Wśród przedmiotów dozwolonych znajdują się za to m. in. męska lub damska torebka, bądź zamiast niej aparat fotograficzny, torba z laptopem o maksymalnych rozmiarach 30X35x10 cm, wózek, parasolka, książki oraz wspomniany bukiet kwiatów.

Pasażer, który chce podróżować z bagażem musi przygotować się na dodatkową opłatę w wysokości 16 dol. (ok. 60 zł). Cena obowiązuje bagaż o wadze do 10 kg i łącznej sumie wymiarów do 158 cm. Gdybyśmy jednak chcieli zabrać ze sobą na pokład bagaż podręczny, będziemy musieli za niego zapłacić aż 25 dol. (ok. 95 zł).