Zamieszanie wokół słynnej atrakcji. Są oficjalne informacje

Ponadto zakaz dotyczy podchodzenia do punktu widokowego, znajdującego się na klifie, do 10 metrów od krawędzi i również obowiązuje do końca października br. Biura, zajmujące się organizacją wycieczek deklarują, że będą odwiedzać alternatywne punkty widokowe, np. Torra Veneciana czy Kambi, z których widok także jest imponujący. Aktualnie można wpłynąć statkiem do zatoki na odpowiednią odległość, by zrobić zdjęcia, ale niemożliwe są cumowanie, kąpiele i zatrzymywanie w zatoce.