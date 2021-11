Zamki krzyżackie na Pomorzu. Ulubieniec turystów i zapomniana perła

Ale wróćmy do spraw poważnych… O Kwidzynie stało się głośno na początku XXI wieku, kiedy to – w 2008 roku – odkryto tam ciała trzech mistrzów zakonu krzyżackiego. Znalezisko to pod względem znaczenia porównywane było do odkrycia grobu Tutenchamona, ponieważ kwidzyńskie szczątki to jedyne ciała mistrzów Zakonu Szpitala Najświętszej Marii Panny, jakie udało się odnaleźć na świecie. W Malborku – choć przecież pochowano tam wielu znamienitych krzyżaków – zamek był tak wiele razy przebudowywany i dewastowany oraz plądrowany, że nie udało się odnaleźć żadnych ciał mistrzów.