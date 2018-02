Zanzibar, miejsce urodzin Freddiego Mercurego. Modny i popularny kierunek na wakacje

Egzotyka pozostaje super modna. Zanzibar oferuje turystom wszystko to, co stanowi nasze wyobrażenie o wakacyjnym raju. Sprawdź, dlaczego powinieneś wybrać się na tanzańską wyspę i jakie atrakcyjne oferty na 2018 rok przygotowały biura podróży.

Zanzibar – wycieczka życia do plażowego raju

Zanzibar – pogoda i kuchnia na wyspie

Zanzibar charakteryzuje się iście tropikalnym klimatem, gorącym i wilgotnym, warto więc przyjeżdżać na wyspę przez cały rok, kierując się ciekawymi ofertami wczasów w Tanzanii. Średnia temperatura powietrza w ciągu doby wynosi tutaj ok. 20 st. C, przy czym w ciągu dnia w najchłodniejszym miesiącu doświadczymy co najmniej 27 st. C. Temperatura wody w przejrzystym oceanie waha się od 25 do 28 st. C. Opady deszczu są w rzeczywistości niekłopotliwe i najczęściej przelotne i krótkotrwałe. Oficjalne pory suche trwają od czerwca do października (to szczyt sezonu turystycznego w regionie z najprzyjemniejszą wilgotnością powietrza) oraz od stycznia do lutego (największe upały powyżej 35 st. C z bardzo wysoką wilgotnością). Przez cały rok na Zanzibarze organizowane są wyprawy nurkowe, podczas których można popływać obok rekinów wielorybich, delfinów, żółwi morskich czy kolorowych rybek.