Zawsze możesz na mnie liczyć. Tyrolscy gospodarze zapraszają na rodzinne narty

Przed nami sezon narciarski, a skoro tak, to czas zaplanować zimowy wyjazd. Co powiecie na Tyrol? Czeka tu na was blisko 2000 km tras zjazdowych, ośrodki i szkoły narciarskie dla dzieci, wyśmienita lokalna kuchnia i gościnni gospodarze. Brzmi jak przepis na udany wyjazd? Jak najbardziej!