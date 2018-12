Zegar klimatyczny może się cofnąć o 50 mln lat. Wiele gatunków może wyginąć

Rok 2018 był czwartym najcieplejszym rokiem w historii – ogłosiła Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO). To jednoznaczny przekaz, że ocieplenie klimatu nadal postępuje. Do tych danych cegiełkę dokładają naukowcy, którzy zauważają, że zegar klimatyczny może się cofnąć o 50 milionów lat.



Naukowcy ostrzegają, że jeśli nie powstrzymamy zmian klimatu to do 2150 r. cofniemy się do czasów eocenu (ok. 56-34 milionów lat temu). Wówczas średnia temperatura powietrza na Ziemi była o 13 st. C wyższa niż obecnie. Na Arktyce rosły lasy bagienne, a dinozaury wyginęły.