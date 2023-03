Zhang Weili: Mam nadzieję, że zostanę legendą

W ciągu ostatnich 6 lat Zhang Weili była zajęta treningami i przygotowaniami (wiele walk zaplanowanych jest na marzec) i dawno nie była w domu, aby spędzić Święta Wiosny z rodzicami. Tym razem na Chiński Nowy Rok w końcu wróciła do rodzinnego miasta Handan z pasem mistrzowskim. Zorganizowała spotkanie dla fanów w swoim rodzinnym mieście, a powitanie bardzo ją poruszyło: "Przyjechało do mnie wielu fanów, nie tylko z mojego rodzinnego miasta, ale z całego kraju. Przyjechali pociągami i przylecieli samolotami tylko po to, by spotkać się ze mną." "Myślę, że nie można tego dłużej opisywać jako entuzjazmu. Czuję, że wszyscy są ogromnymi pasjonatami i bardzo kochają ten sport".