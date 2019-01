Zielone jest dobre. 5 miast przechodzących na energię odnawialną

Chociaż nie wszyscy wierzą w globalne ocieplenie (choć powinni), są setki miast, które zmierzają w kierunku ekologicznych rozwiązań. Przedstawiamy pięć miast, które postawiły na zieloną energetykę, aby uczynić świat lepszym.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Malmö w Szwecji to jedno z miast, które stawia na zieloną energię (Shutterstock.com)

Barcelona, Hiszpania

Drugie co do wielkości miasto w Hiszpanii pod względem liczby ludności, rozwoju gospodarczego i działalności gospodarczej ma stać się do 2050 r. niezależne energetycznie.

Shutterstock.com Podziel się

Barcelona zaczęła myśleć o zmianach klimatycznych już pod koniec lat 90. W 1999 r. władze miasta przyjęły rozporządzenie, na podstawie którego wszystkie nowe i zmodernizowane budynki muszą pokrywać co najmniej 60 proc. swojego zapotrzebowania na ciepłą wodę przy użyciu energii słonecznej. Przepisy okazały się skuteczne: do końca 2012 r. zainstalowano 90 000 m kw. paneli słonecznych. Gdyby wyposażyć w nie wszystkie dachy, Barcelona byłaby w stanie wyprodukować w ciągu roku 5500 gigawatogodzin, pokrywając w ten sposób zapotrzebowanie na energię elektryczną dla wszystkich mieszkańców. Obecnie 50 proc. potrzeb wewnętrznych miasta zaspokajanych jest przez energię odnawialną.

Władze miasta dzielą się swoimi planami na rządowej stronie internetowej, gdzie każdy może znaleźć opisy działań, strategie, interaktywne narzędzia i wiele więcej.

Frankfurt, Niemcy

Frankfurt ma nadzieję, że do 2050 r. zmniejszy swoje zapotrzebowanie na energię o 50 proc. (w stosunku do roku 2010) dzięki oszczędności energii i podnoszeniu efektywności energetycznej. Celem jest całkowite zaspokojenie zapotrzebowania na energię z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

W 2008 r. rada miasta zatwierdziła listę 50 środków mających na celu walkę ze zmianami klimatu i ograniczenie zużycia energii. W 2015 r. Frankfurt przyjął "Masterplan 100% Klimaschutz" ("Ogólny plan ochrony klimatu w 100 procentach"), który określa strategie i instrumenty służące osiągnięciu celu do 2050 r. Odnawialne źródła energii w planach Frankfurtu obejmują energię słoneczną i energię fotowoltaiczną, biomasę oraz w mniejszym stopniu energię wiatru wytwarzaną w obszarze metropolitalnym.

Shutterstock.com Podziel się

Frederikshavn, Dania

Frederikshavn zamierza do 2030 r. pozyskiwać 100 proc. energii wyłącznie ze źródeł odnawialnych.

Miasto położone na północy Danii koncentruje się na przyciąganiu zielonych przedsiębiorstw i technologii od 2000 r. Głównym celem Frederikshavn jest opracowanie spójnego systemu energetycznego opartego na energii odnawialnej.

Aby zaspokoić 100 proc. potrzeb energetycznych obszaru (elektryczność, ogrzewanie i transport) ze źródeł odnawialnych, planowane jest zarówno redukowanie zapotrzebowania na energię, jak i produkcja czystej energii z wykorzystaniem wiatru oraz innych lokalnych źródeł lub technologii odnawialnych (biomasa, biogaz, pompy ciepła, itp.).

Doskonalszy Frederikshavn tworzy infrastrukturę zachęcającą do czystszych form mobilności, która uwzględnia stacje ładowania pojazdów elektrycznych, biogazowych lub hybrydowych, drogi przyjazne dla rowerzystów oraz usługi związane z współużytkowaniem samochodów przez mieszkańców.

Realizacja działań będzie poddawana corocznemu przeglądowi, co umożliwi integrację z nowymi technologiami, niedostępnymi jeszcze w momencie powołania inicjatywy.

Genewa, Szwajcaria

Wzrost cen ropy naftowej w latach 2004-2006 pokazał, że Genewa jest silnie uzależniona energetycznie i finansowo od paliw kopalnych. To skłoniło radę miasta do podjęcia działań i w 2006 r. przyjęto miejski plan strategiczny "100 proc. energii odnawialnej do 2050 r.". Bieżąca strategia określa budynki, które najbardziej skorzystałyby z prac renowacyjnych, by zmniejszyć zależność od paliw kopalnych i zwiększyć udział zużycia czystej energii.

W latach 2010-2017 całkowite zużycie energii w budynkach komunalnych zmniejszyło się o ok. 10 proc., a emisja dwutlenku węgla spadła o 25 proc.

W ramach kampanii uświadamiającej społeczeństwu temat globalnego ocieplenia powstała strona na Facebooku "Genewa, zrównoważone miasto".

Shutterstock.com Podziel się

Malmö, Szwecja

Dawne miasto przemysłowe w południowej Szwecji, Malmö, przekształciło się w centrum innowacji technologicznych, kulturowych i zrównoważonego rozwoju. Miasto dąży do 100 proc. wykorzystania źródeł odnawialnych do 2030 r. Malmö zamierza to osiągnąć poprzez rozwój energii słonecznej, wiatrowej, wodnej i biogazu.

Działania w ramach planu "Energistrategi för Malmö" obejmują modernizację energetyczną, inteligentne sieci, efektywne zarządzanie odpadami oraz rozwój transportu publicznego i ścieżek rowerowych. Zgodnie z planem pozostałe potrzeby zostaną pokryte przez energię odnawialną produkowaną w mieście (50 proc).

Malmö przygotowało również plan rozwoju obszarów miejskich, niezbędny do osiągnięcia takiego wykorzystania energii odnawialnej.

Wyznaczyło także kamienie milowe na drodze do osiągnięcia 100 proc. udziału energii odnawialnej:

• do 2020 r. zużycie energii zostanie zmniejszone o 20 proc. w porównaniu z 2001 r., a następnie o 50 proc. do 2030 r.,

• do 2020 r. emisje gazów cieplarnianych zostaną zmniejszone o co najmniej 40 proc. w porównaniu z 1990 r. (cel ten został już prawie osiągnięty do 2014 r.),

• udział energii odnawialnej wzrośnie z 50 proc. do 2020 r. do 100 proc. do 2030 r.

Źródło: Skycop

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl