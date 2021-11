Zimowa odsłona Energylandii rusza już 26 listopada

Energylandia pod zimową odsłoną oferuje również szereg nowych wydarzeń, widowisk i pokazów. Jarmark Bożonarodzeniowy to obfitość świątecznych smakołyków, rękodzieł i dekoracji, które nadadzą świętom ich niewątpliwego uroku. Poza zakupem pamiątki z targu rodem z klasycznych filmów bożonarodzeniowych na gości Energylandii czeka możliwość wzięcia udziału w Warsztatach Zdobienia Pierniczków. Pieczenie i dekorowanie ciasteczek to świetna okazja do zaciskania rodzinnych więzi i zabawy z przyjaciółmi!