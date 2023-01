Zimowe sporty w górach. "Coraz mniej osób na to stać"

Ferie, a także zimowa aura w górach zachęcają do szaleństwa na stokach narciarskich, które niestety z roku na rok jest droższe. Jak mówiła w programie "Newsroom WP" Monika Sikorska - zimowe sporty stają się bardziej ekskluzywną rozrywką i coraz mniej osób na to stać. - Trzeba się liczyć z tym, że wyjście całej rodziny na stok to jest wydatek rzędu około 400 zł - podsumowuje dziennikarka, która odwiedziła Szklarską Porębę. Co więcej, jeśli ktoś nie posiada własnego sprzętu, musi jeszcze dodatkowo doliczyć koszty jego wypożyczenia.