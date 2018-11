Zmagania niedźwiadka hitem sieci. "Najlepsza lekcja rodzicielstwa"

Na nagraniu widać niedźwiadka usiłującego wspiąć się po stromym, oblodzonym klifie. Podczas gdy maluch raz za razem się zsuwa, jego matka tylko przygląda się zmaganiom.

Dorosłe zwierzę jest wystarczająco silne, by wspiąć się na szczyt. Maluch radzi sobie o wiele gorzej. W pewnym momencie prawie dociera do celu. Matka wyciąga do niego łapy, jednak efekt jest odwrotny do zamierzonego. Niedźwiadek spada niżej niż wcześniej. Nie traci jednak determinacji. W końcu znajduje drogę wydeptaną już przez matkę i udaje mu się do niej dołączyć.