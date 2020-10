Zmiana czasu 2020. Już niebawem przestawiamy zegarki

Powrót do czasu zimowego następuje w całej Unii Europejskiej w ostatnią niedzielę października. Podobnie i w tym roku, w nocy z soboty 24 na niedzielę 25 przestawimy swoje zegarki o godzinę do tyłu: z 3:00 na 2:00.

Na szczęście w większości przypadków zegarki przestawią się automatycznie – mowa np. o smartfonach czy komputerach. Ponadto przesunięcie godziny do tyłu oznacza, że będziemy spać dłużej. Dla niektórych to wymarzona niedziela w roku.

Zmiana czasu stosowana jest od 1916 r., jednak na początku wprowadziły ją tylko Niemcy. W Polsce praktykowana jest dopiero od 1919 r. Jej celem jest oszczędzanie energii, co istotne było szczególnie w czasie wojny oraz kryzysu natfowego w latach 70 XX w.

We wrześniu 2018 r. Komisja Europejska złożyła wniosek w sprawie zniesienia sezonowych zmian czasu. W uzasadnieniu napisano, że po raz pierwszy zmianę czasu wprowadziły Niemcy i Francja, już w czasie I wojny światowej. Miało to na celu oszczędzanie węgla używanego do oświetlenia. Dziś zasadność zmiany czasu bywa kwestionowana.