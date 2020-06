Zmiany na plaży w Międzyzdrojach. Powstają sektory dla turystów

Międzyzdroje przygotowują się do sezonu letniego. Jednym z działań jest sektorowanie plaży na wzór włoski. Powstają na niej specjalne boksy, które zapewnią zalecaną odległości między turystami.



Pod koniec maja poznaliśmy wytyczne Państwowego Zakładu Higieny dotyczące wypoczynku na plaży. Z dukumentu wynika, że należy zachować 2 m odstępu między innymi osobami (wyjątek stanowi rodzina). Na plaży na osobę ma przypadać między 4 a 6 mkw, pożądane jest także wprowadzenie obserwacji wejść. W piśmie jest również zawarta rekomendacja, aby utworzyć specjalne sektory, w których będzie mogła przebywać tylko określona liczba osób

Międzyzdroje chcą się promować jako bezpieczne miejsce na urlop

Nadmorski kurort jako pierwszy w Polsce będzie mieć specjalne darmowe sektory na plaży. Są budowane tuż obok mola. - Każdy użytkownik będzie miał całkowicie bezpieczne i swobodne wejście do boksu - powiedziała w rozmowie z Głosem Szczecińskim Jadwiga Bober z referatu promocji i obsługi klienta w międzyzdrojskim magistracie.

Gmina tworzy również nad brzegiem morza wygrodzenia - dla każdej rodziny przewidziano kawałek plaży o powierzchni 16 mkw. Jeśli komuś to rozwiązanie nie przypadnie do gustu, jest też dostępna inna plaża - przy Wolińskim Parku Narodowym albo, kilkanaście kilometrów dalej, w Świnoujściu. To najszersza plaża na polskim wybrzeżu. Tam może się zmieścić jednocześnie nawet 375 tys. osób, jeśli te osoby będą zachowywać 4-metrowy odstęp.

- Sezon kąpielowy, Międzyzdroje gotowe, 2020, zapraszamy. Pomimo nieszczęśliwych historii z koronawirusem, Międzyzdroje czekają na turystów - mówił w rozmowie z Radiem Szczecin Mateusz Bobek, burmistrz Międzyzdrojów. - W tym roku mamy rozwiązanie sektorowe. Plaża bezpieczna z zachowaniem tzw. społecznych odległości. Pierwszy obszar to będzie blisko 120 m i ponad 100 takich miejsc. Zobaczymy, jaka będzie reakcja wczasowiczów. Jeśli wszystkim się to spodoba, to będziemy konsekwentnie wydłużać, zarówno w stronę zachodnią, jak i wschodnią - dodaje włodarz miasta.

Międzyzdroje próbują też przyciągnąć do siebie turystów. Ruszyła kampania "Między nami Międzyzdroje". Spoty promocyjne można zobaczyć w telewizji i internecie: na portalach turystycznych i w mediach społecznościowych. Do współpracy zaproszeni zostaną także blogerzy. Kampania kosztuje pół miliona złotych. To między innymi środki, które gmina wydałaby na zorganizowanie Festiwalu Gwiazd, który jest odwołany. Blisko 80 procent dochodu gminy pochodzi z turystyki.

