Zmiany w stolicy Turcji. Turyści już niebawem je odczują

Przed zmianą statusu Hagii Sophii z muzeum na meczet w 2020 roku bilet wstępu wynosił 100 lir tureckich (obecnie ok. 15 zł). Aż do poniedziałkowej zmiany (podobnie jak w przypadku wszystkich innych meczetów w Turcji) wstęp do świątyni był darmowy. Od teraz wstęp do słynnej świątyni będzie kosztował 25 euro, czyli ok. 110 zł.