Zmory polskiego wybrzeża. To, co najbardziej uprzykrza wypoczynek

Piasek , słońce, woda i nieznośni plażowicze. Kolejny sezon wakacyjny trwa, ale czy turyści nauczyli się czegoś od zeszłego roku? Raczej nie. Wciąż odgradzają się parawanami, przychodzą ze zwierzętami, piją piwo, palą papierosy i zostawiają po sobie śmieci.

Wydzielanie sobie parawanem jak największej ilości miejsca na plaży jeszcze przed śniadaniem to już dawno nie jest hit. To klasyka. Ten sposób walki o swoje, to szczyt obciachu nad polskim wybrzeżem. A jednak wciąż kultywowany. Póki co nie ma na niego sposobu. Prawo tego nie zabrania.