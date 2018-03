Znamy już pierwsze propozycje egzotyczne na sezon zima 2018/2019

Zima 2018/2019 to jeszcze dość odległy termin, ale warto już dziś zdecydować, gdzie w tym czasie pojechać na urlop. Teraz oferty są w dobrych cenach, co stwarza wielu osobom możliwość wyjazdu w przeróżne egzotyczne miejsca. Co proponują biura podróży?

Wczasy w egzotycznych krajach to świetna opcja na zimę (istockphoto.com, Fot: toxawww)

Zjednoczone Emiraty Arabskie – kraj idealny na zimę

Bliski Wschód to coraz bardziej modny zimowy kierunek turystyczny. A jednym z najchętniej wybieranych państw tego regionu są Zjednoczone Emiraty Arabskie, z bajecznym Dubajem na czele. Dobra wiadomość jest taka, że ceny pobytu w tym nieziemsko bogatym mieście ciągle spadają.

Tydzień w Dubaju w sezonie zimowym 2018/2019 może kosztować niewiele ponad 2000 zł (od osoby) - i to w luksusowym, co najmniej 4-gwiazdkowym hotelu. To cena porównywalna do tej, jaką tysiące turystów każdego roku płacą za pobyt w zatłoczonym Egipcie. A w zamian otrzymują przeważnie mniej.

Co warto zobaczyć w Dubaju? Na pewno arcydzieła architektury, ale nie tylko popularną Burdż Chalifę, czyli najwyższy na świecie drapacz chmur, bo kolosalne wrażenie robią też takie wieżowce jak Burdż al-Arab czy bliźniacze Emirates Towers. No i nie wolno zapominać o zabytkach, wśród których pozycjami obowiązkowymi są Wielki Meczet w Dubaju oraz meczet Jumeirah.

(image attribution)

A kto nie lubi zwiedzać, zimę w Dubaju może spędzić na którejś z dziesiątek plaż z piaskiem tak czystym, że praktycznie białym. Co ciekawe niektóre plaże świecą pustkami – trzeba szukać ich tam, gdzie jest trudniejszy dojazd.

Kenia – wczasy w egzotycznym wydaniu

Przenieśmy się na kontynent afrykański. Choć większość jego państw nadal nie figuruje w ofertach biur podróży, to jest jeden, do którego turyści zawsze chcą wracać – Kenia. To idealny kierunek egzotyczny na zimę.

W Kenii bez problemu można znaleźć spokojny hotel o wysokim standardzie, który znajduje się przy samej plaży. A plaże są w tym kraju niesamowite – szerokie, a przede wszystkim rozległe, i to do tego stopnia, że nawet podczas długiego spaceru po wybrzeżu nie widać ich końca.

Będąc w Kenii najlepiej zakotwiczyć w którymś z największych miast – Mombasie, Nairobi, ewentualnie Nakuru. Przy każdym z nich funkcjonują rezerwaty przyrody, do których bez problemu można wybrać się na safari. I choć safari nie zawsze znajduje się w ofertach biur podróży, wystarczy tylko wypożyczyć samochód i samodzielnie udać się do jednego z parków – takie rozwiązanie często okazuje się tańsze. Do najbardziej znanych rezerwatów należą: Masai Mara (Prowincja Wielkiego Rowu), Park Narodowy Nairobi, a także Park Hallera i Shimba Hills (okolice Mombasy).

(image attribution)

Wyspy Zielonego Przylądka – zimowy urlop w cieniu palm

Na zachód od Afryki, na wodach Oceanu Atlantyckiego, leżą Wyspy Zielonego Przylądka. To archipelag, który składa się w sumie z 10 malowniczych wysp głównych i kilkunastu pomniejszych. Najwięcej ludzi zamieszkuje wyspę Santiago i m.in. z tego powodu turyści chętniej wybierają Boa Vistę lub Sal.

Legenda głosi, że Wyspy Zielonego Przylądka są dziełem samego Boga, który tuż po stworzeniu świata strząsnął z rąk okruchy gliny, a te wylądowały na Atlantyku, tworząc ten niepozorny archipelag. I rzeczywiście – za powstanie tak cudownego krajobrazu może odpowiadać tylko siła wyższa.

Wyspy Zielonego Przylądka są doskonałym miejscem na egzotyczne wczasy zimą – szczególnie dla fanów plażowania i sportów wodnych. Do najpopularniejszych form aktywności należą tutaj snorkeling (nurkowanie z fajką wodną) i surfing. Warto spróbować też kitesurfingu – na Wyspach Zielonego Przylądka często wieje ciepły, przyjemny wiatr, który pozwala prowadzić deskę przy pomocy latawca.

(image attribution)

Zimą warunki są tu wyborne. Podczas gdy w Polsce męczy nas kapryśny grudzień, a także mroźny styczeń i luty, w Republice Zielonego Przylądka średnia temperatura w tych miesiącach wynosi 24-27 st. C, a woda ma średnio 20-21 stopni ciepła. Dla osób, które nie lubią zimna, ale z drugiej strony męczą się podczas upałów, to wymarzona pogoda.