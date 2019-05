Znamy sekret Włochów. Żyją długo bo… jedzą wcześnie obiad

Abruzja, to włoski region, którego mieszkańcy słyną z tego, że długo żyją. Naukowcom badającym zwyczaje żywieniowe 90-cio i stulatków w tamtym regionie udało się ustalić, że wpływ na ich długie życie ma obfity obiad o godzinie 11.

Zgodnie z nią pierwszy posiłek przyjmowany jest o godzinie 11, a jago wartość kaloryczna wynosi tyle, co obfity obiad. Po nim, około godziny 18 następuje kolejny, tym razem skromny posiłek. Taki sposób żywienia ma sprzyjać metabolizmowi, który przyspiesza o poranku, a w porze wieczornej zwalnia.

"Sdijuno" to także nazwa wczesnego obiadu, który mieszkańcy jedzą w godzinach porannych. Zawiera się w nim słowo "digiuno", czyli głodówka. To wyjaśnia tę nietypową zasadę żywienia, polegającą na spożywaniu sutego posiłku po bardzo długiej przerwie bez jedzenia (ok 16 h). Idea długiego życia brzmi całkiem kusząco, ale kto potrafi odmówić sobie jedzenia w późnych porach? Przecież najlepiej smakuje wieczorem…