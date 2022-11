Znowu się zaczyna. Chodzi o powrót do maseczek

Władze Brazylii przyznają, że zaostrzanie przepisów jest związane nie tylko ze wzrostem liczby osób zakażonych koronawirusem, ale także z tzw. sezonową charakterystyką pandemii. W ostatnich latach ministerstwo zdrowia zarejestrowało pewien trent. Chodzi o to, że największa liczba zachorowań była osiągana w okresie od listopada do połowy stycznia. Jest to czas bożonarodzeniowy, w którym obywatele częściej latają samolotami.