Żyją z gigantycznymi skałami nad głową. "Tego się nie spodziewałam"

Do Setenil de las Botegas dotarłam wczesnym przedpołudniem jednego z ostatnich dni grudnia. To, co natychmiast rzuciło mi się w oczy, to panująca tam sielska atmosfera oraz całkowity niemal brak turystów. Zwiedzając, natknęłam się jedynie na kilku przechadzających się mieszkańców i wylegujące się leniwie pod drzewkami cytrusowymi koty.