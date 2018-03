Wyprawa do Afryki – Kenia

Kenia to nie tylko najlepsze miejsce na przeżycie safari. To kraj oferujący turystom wiele możliwości spędzania wolnego czasu, obfitujący w zróżnicowany, dziki krajobraz i różnorodny klimat. Podróż to tego kraju pozostawi po sobie niezapomniane wrażenia.

Wizytówką Kenii są oczywiście dzikie zwierzęta. Na jej terenie znajduje się ponad 50 parków narodowych, w których żyją lwy, słonie, bawoły, żyrafy, nosorożce, zebry, gepardy, hipopotamy i wiele innych. Wyprawa z kamerą na safari i próba zobaczenia tak zwanej „wielkiej piątki” zwierząt to obowiązkowy punkt podczas pobytu w tym kraju. Możemy się również wybrać do Tsavo, gdzie żyją stada czerwonych słoni, znajdują się źródła Mzima, wodospady Lugards i plaskowyż Yatta, zobaczyć Amboseli z górującym nad nim ośnieżonym szczytem Kilimandżaro czy odwiedzić rezerwat Masai Mara, na którego ogromnych równinach słychać tętent kopyt półtora miliona zwierząt. Uda nam się tutaj poobcować z Masajami – jednym z najbardziej rozpoznawalnych plemion w Kenii. Warto wybrać się też do parku Nakuru zwanego „skrzydłami Afryki”, w którym żyją ogromne stada flamingów i 450 innych gatunków ptaków.

Krajobraz Kenii jest bardzo zróżnicowany. Zobaczymy tam wilgotne, gorące lasy równikowe, równiny porośnięte sawanną, gorące, suche pustynie, wysokie góry i malownicze jeziora. Różnorodność Kenii tworzą też żyjące tam od wieków plemiona Masajów, Kikuju czy Samburu. Turyści mogą przebywać w zamieszkiwanych przez nich wioskach, obserwować ich codzienne życie, a także poznawać ich wierzenia i obrzędy.

W Kenii znajdziemy też idealne miejsca na prawdziwy wakacyjny wypoczynek. Gwarantują to krystalicznie czyste i ciepłe wody Oceanu Indyjskiego, nieskończenie długie plaże pokryte drobnym, białym piaskiem, tropikalne wyspy pachnące przyprawami i szeroki wybór dobrych hoteli dostosowanych do różnych potrzeb i możliwości finansowych. Idealne warunki znajdą tu nie tylko miłośnicy plażowania, lecz także fani nurkowania. Wzdłuż wybrzeża rozciąga się pas przybrzeżnych raf koralowych, gdzie żyje wiele gatunków barwnych ryb. Można tam nurkować z fajką, a doświadczeni nurkowie mogą też spróbować swoich sił na otwartym morzu, gdzie nie lada atrakcją będzie spotkanie z delfinami, merlinami, a nawet rekinami oraz nurkowanie przy wrakach statków. Warto pamiętać, że najlepszy czas na nurkowanie w Kenii to okres od października do marca.

Hotele na wybrzeżu charakteryzują się ciekawym afrykańskim stylem. Ulokowane w gajach palmowych, w otoczeniu tropikalnych ogrodów, przy wielokilometrowych plażach, zapewniają komfort i dobrą zabawę. Są doskonałym wyborem zarówno na rodzinne wakacje, romantyczny wyjazd dla par, jak i wypoczynek w gronie przyjaciół.