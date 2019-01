10 powodów, dlaczego Pomorskie to najlepszy region na wakacje

Choć w Polsce pięknych zakątków nie brakuje, Pomorze cieszy się wśród turystów wyjątkowym uznaniem. Latem zainteresowanie regionem sięga zenitu, a nadmorskie kurorty przeżywają prawdziwe oblężenie. Jednak Pomorskie przyciąga tłumy nie tylko swoimi pięknymi plażami i możliwością spędzania czasu nad morzem, ale także wspaniałą przyrodą i historią, bogatą ofertą kulturalną i masą różnorodnych atrakcji, które zadowolą każdego. Poznajcie zatem 10 najważniejszych powodów, dla których warto wybrać Pomorskie na wakacje!

1. Natura

O niezwykłej wartości przyrodniczej Pomorza chyba nie trzeba nikogo przekonywać. Decyduje o tym przede wszystkim niespotykana nigdzie indziej linia brzegowa, ze zjawiskowymi klifami (jak znany Klif Orłowski) czy mierzejami (Mierzeja Helska, Mierzeja Wiślana), ale także wyjątkowe morenowe ukształtowanie terenu, liczne jeziora i lasy (Trójmiejski Park Krajobrazowy czy mające status rezerwatu biosfery UNESCO Bory Tucholskie). Wyjątkowością samą w sobie jest Słowiński Park Narodowy niedaleko Łeby z unikalnymi ruchomymi wydmami. Warto też zwrócić uwagę na Żuławy słynące z depresji, czyli obszarów położonych poniżej poziomu morza, a także historycznej sieci kanałów.

2. Kultura

W ostatnich latach powstało na Pomorzu wiele nowoczesnych obiektów i instytucji kulturalnych. W Gdańsku działa jeden z najpiękniejszych w Europie stadionów – Energa Stadion, a na granicy z Sopotem hala widowiskowa Ergo Arena. W obu tych obiektach, podobnie jak w odrestaurowanej Operze Leśnej w Sopocie, odbywają się występy największych światowych gwiazd. Na Pomorzu można też wybrać się do jednego z wielu teatrów na wysokim poziomie – m.in. futurystycznego Teatru Szekspirowskiego, Teatru Wybrzeże i lalkowego Teatru Miniatura w Gdańsku, Teatru Miejskiego i Teatru Muzycznego w Gdyni czy Teatru Atelier w Sopocie. Poza tym w Gdańsku działa Opera Bałtycka i Filharmonia Bałtycka. Nowoczesnym obiektem wielofunkcyjnym – Filharmonią Kaszubską – może poszczycić się także Wejherowo. Warto też wspomnieć o Faktorii Kultury w Pruszczu Gdańskim, Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, Fabryce Sztuki w Tczewie i Gdyńskim Centrum Filmowym, w którym odbywa się m.in. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych.

3. Zabytki i dziedzictwo kulturowe

Gdyby wziąć pod uwagę sam tylko Gdańsk, należałoby stwierdzić, że to jedna z największych skarbnic dziedzictwa kulturowego w Polsce. Znajdziemy tu zabytki najwyższej światowej klasy i całą masę świadectw skomplikowanej historii miasta i regionu. Jedna z największych ceglanych świątyń na świecie – Bazylika Mariacka, Dwór Artusa, Pomnik Neptuna czy Żuraw to obiekty, o których słyszał chyba każdy. Ale historia jest w Gdańsku prezentowana także w sposób niezwykle nowoczesny, za sprawą nowopowstałego Europejskiego Centrum Solidarności, Muzeum II Wojny światowej, Ośrodka Kultury Morskiej czy Muzeum Bursztynu. Podobnie jest w Gdyni, gdzie można zwiedzać 2 legendarne polskie statki – niszczyciela „Błyskawicę” i żaglowiec „Dar Pomorza”, a także odwiedzić multimedialne Muzeum Emigracji działające w budynku dawnego Dworca Morskiego. Pomorze to także wspaniały folklor w wielu odmianach. Warto przekonać się o tym, wybierając się do Kaszubskiego Parku Etnograficznego we Wdzydzach Kiszewskich, Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach czy Muzeum Kultury Lodowej Pomorza w Swołowie. Nie można też zapomnieć o wpisanym na listę UNESCO zamku w Malborku, jednym z największych na świecie. Poszukując atrakcji warto odwiedzić oficjalny serwis turystyczny Pomorskie.travel - to zdecydowanie jedno z najlepszych źródeł inspiracji.

4. Aktywny wypoczynek

Pomorskie to idealny region dla każdego, kto kocha aktywnie spędzać czas, niezależnie w jakiej formie. Oczywiście na pierwszy plan wysuwają się tu sporty wodne – mariny żeglarskie funkcjonują w Gdańsku, Gdyni i Sopocie, natomiast najlepsze warunki do kitesurfingu i windsurfingu można znaleźć na Zatoce Puckiej. Rozległe lasy zachęcają do uprawiania joggingu czy nordic walking, świetnie rozbudowane są ścieżki rowerowe, zarówno w miastach, jak i poza nimi. Natomiast rzeki takie jak Słupia czy Łupawa zapewnią wiele emocji kajakarzom.