12-latek uciekł z domu na Bali, bo rodzice wcześniej nie zgodzili się na wyprawę

Ta historia mogłaby być przestrogą dla wszystkich piewców tzw. wychowania bezstresowego. Rano media obiegła informacja o chłopcu, którego rodzice nie zgodzili się na wakacje na Bali, więc postanowił pojechać na nie sam. Wykorzystując do tego pieniądze rodziców.

Zamiast do szkoły, poszedł na stację kolejową i pojechał do Perth, skąd miał samolot na Bali. Co ciekawe, nikt z obsługi lotniska nie zainteresował się samotnie podróżującym dzieckiem. Jednemu z celników musiał pokazać tylko zaświadczenie, że uczęszcza do szkoły. Obsługę poinformował, że niebawem dojedzie do niego pełnoletnia siostra.